Amerikaan George (62) verbreekt wereldrecord planken: ruim acht uur

Planken – niet de houten latten, maar de sportoefening – is opgenomen in menig sportroutine. De meeste mensen vinden het al heel wat om dit een minuut vol te houden. Amerikaan George Hood behaalde onlangs een Guinness World Record door ruim acht uur te planken.

Hood is 62 jaar oud en gepensioneerd. Voorheen werkte hij bij het Amerikaanse Korps Mariniers en drugshandhaving. Het is niet de eerste keer dat Hood Guinness World Records op bezoek kreeg: hij schreef dit record al eerder op zijn naam in 2013, toen met drie uur, zeven minuten en vijftien seconden. In 2016 raakte hij het kwijt in een rechtsreeks duel. Hij besloot zich er nog één keer aan te ..

Bij planken leunt de sporter alleen op diens onderarmen en tenen. Verschillende spiergroepen worden tegelijkertijd aangesproken. Toch kreeg Hood het voor elkaar tijdens de intensieve acht uur te praten, lachen, en zelfs zo nu en dan zijn telefoon vast te houden. Dat is te zien op de beelden die Guinness World Records na afloop deelde op Instagram (@guinnessworldrecords, 3.5 miljoen volgers),..

