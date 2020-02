Een 95-jarige presentator

In het shot waarin Bingham zichzelf introduceert, is op zijn revers een speldje zichtbaar met de Israëlische vlag. Joods? Geboren in Duitsland, Engelse naam. Deze man moet een bijzonder levensverhaal hebben. Het vermoeden dat we met een Joodse man te maken hebben, wordt al snel bevestigd: Chris Zegers zoekt hem op in Jeruzalem. Na het overlijden van zijn vrouw is hij daar op tachtigjarige ..

Bingham is niet naar Israël gegaan om te rentenieren. Elke week verzorgt deze jonge-oudere het radioprogramma Walter’s World, waarin hij allerlei mensen interviewt over nieuws en achtergronden die Israël en het Joodse volk aangaan. Zijn programma wordt elke vrijdag tijdens de ochtendspits uitgezonden op de nationale radiozender Arutz Sheva. Primetime dus.

