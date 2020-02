Verhalen van het oerbos

Koesteren wij misschien romantische dromen over het enorme oerbos aan de andere zijde van de oceaan? Vierduizend vierkante kilometer bos, waar het leven welig tiert. Groot opslagreservaat van koolstof. De Amazone.

Moord en brand riep iedereen afgelopen zomer toen het woud in de fik stond. Delen ervan dan, want de Amazone is zo onvoorstelbaar groot dat tegen de tijd dat de brand van de ene naar de andere kant is gegaan, het beginpunt weer hersteld is.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .