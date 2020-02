Een filmploeg van dieren

Al jarenlang worden dieren bestudeerd en gefilmd, waardoor de meest spectaculaire natuurdocumentaires tot stand konden komen. Maar de onderzoekers moesten daarbij een hoop geduld hebben en afwachten tot de dieren zich lieten zien. Wat er gebeurde als dieren in hun holen verbleven, was een raadsel. Tot nu.

De documentaire Animals with cameras is namelijk, zoals de naam al doet vermoeden, gemaakt met wat hulp van de dieren zelf. Enkele dieren kregen een halsband om met een camera, waardoor zij zelf een filmploeg vormden. De camera's waren erbij in hun holen, in de bomen, diep in de zee, kortom, op alle plekken waar mensen dieren niet kunnen volgen. Door de beeld..

Twee onderzoekers van de Universiteit van Cambridge doen bijvoorbeeld al 25 jaar onderzoek naar een groep stokstaartjes in de Kalahari-woestijn, die in het zuiden van Afrika ligt. De dieren zijn al zo vertrouwd met de aanwezigheid van de onderzoekers dat zij zich volkomen ontspannen gedragen en hun natuurlijke gedrag vertonen. Maar als de dieren eenmaal in hun holenstelse..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .