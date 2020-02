Archief Mies Bouwman in het museum

Hilversum

Het instituut Beeld en Geluid krijgt het persoonlijke werkarchief van televisiepresentatrice Mies Bouwman en haar echtgenoot, regisseur Leen Timp.

Het gaat bijvoorbeeld om kleding die Bouwman droeg, gewonnen prijzen, fotoboeken en correspondentie van het echtpaar met kijkers. Ook zitten in het archief 8mm-films, een filmessay en radio-uitzendingen van Timp uit de jaren vijftig en zestig.

Het echtpaar behoorde tot de belangrijkste Nederlandse televisiemakers, aldus Beeld en Geluid, en werkte samen aan veel iconische programma’s. Mies presenteerde de eerste live marathonuitzending in de Nederlandse tv-geschiedenis in 1962: Open het Dorp. Timp was cameraman, televisieregisseur en producent en maakte meer dan 1500 producties.

Het materiaal is nu beschikbaar voor media. Ook onderzoekers en onderwijsinstellingen kunnen het gaan gebruiken. Op zondag 14 juni mag publiek het archief komen bekijken. Bouwman overleed in februari 2018 op 88-jarige leeftijd. <