Billie Eilish heeft genoeg van haatreacties: ‘Hoe beroemder je wordt, hoe meer mensen je gaan haten’

De Amerikaanse zangeres Billie Eilish heeft de titelsong voor de nieuwe James Bondfilm uitgebracht. Billie is met haar achttien jaar de jongste artiest ooit die dat deed.

Ze is sowieso een eigenwijze persoonlijkheid in de wereld van showbizz. Je zult haar niet in haar lingerie op het podium zien paraderen. Onnodig bloot zul je niet zien. Eerder draagt ze broeken met wijde pijpen, meet zich zwarte nepnagels aan en leunt naar een gothic look. Haar muziek is bijzonder divers en ze lijkt een brede doelgroep te willen aanspreken.

