En weer zijn mensen boos op de Hema ...

Zodra de Hema trending is op Twitter, zijn mensen waarschijnlijk ergens boos om. De ene keer over het verdwijnen van Zwarte Piet of het woord Pasen en de andere keer over genderneutrale kinderkleding. Opvallend genoeg klinkt elke keer opnieuw de oproep om de winkel te boycotten, maar dat duurt natuurlijk nooit lang. Wat is er deze keer mis? Er is een folder verschenen met een foto van een ge..

Filip Dewinter van het Vlaams Belang wakkert de woede aan op Twitter: 'Vandaag Hema-folder in mijn brievenbus. De #omvolking is voor Hema al voltooid! De laatste blanke Europeaan ligt eruit.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .