Nieuw arrangement stemmenorkest NPO

Hilversum

Om het oorlogsleed in een Japans vrouwenkamp in Palembang op Sumatra draaglijker te maken, richtten dertig vrouwen daar in de Tweede Wereldoorlog een stemmenorkest op. NPO Radio 4 heeft van het bekendste werk van dit stemmenorkest een nieuw arrangement laten maken. 'We hopen dat zoveel mogelijk mensen die van zingen houden dit Largo uit de 9e Symfonie van Antonín Dvorák instuderen, zodat zij het rond 5 mei mogelijk samen kunnen uitvoeren als grootste koor van Nederland', aldus de muziekzender. Het stemmenorkest op Sumatra ontstond doordat vrouwen in het kamp zich muziekstukken herinnerden. <