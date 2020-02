Baasje deelt foto: deze hond was wit, totdat hij in modderpoel sprong

Een foto van een hond genaamd Onni gaat het internet over. Onni is een samojeed, een langharig Russisch hondenras dat onder pool- en keeshonden valt.

Normaal gesproken is Onni witharig, zoals te zien is op de meeste foto's die zijn Finse eigenaresse deelt op Instagram (@onnisamoyed, zo'n 3.000 volgers). Maar na een speelafspraak met zijn zusje was er van de witte hond weinig over. Alleen de snoet was nog wit, de rest van de vacht was donkerbruin na wat ongetwijfeld een duik in een modderpoel geweest moet zijn.

