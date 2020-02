Nieuwe serie over au pairs. Gahor ontdekt dat ze het au pair zijn zwaar heeft onderschat

Feesten en zorgen dat de haren van de kinderen netjes zitten. Dat is Lily’s verwachting bij de functie van au pair. Zij en nog drie andere meisjes worden gevolgd als ze naar Los Angeles vertrekken in de serie Au Pairs.

Het eerste deel van de serie over au pairs is een kennismaking met drie van de vier meisjes en de gezinnen waar ze terecht zullen komen. Dat is meteen een minpunt. Het maakt de eerste aflevering een beetje saai. Toch zul je - na het uitkijken van dit deel - de volgende aflevering willen zien. Want Sharel wil naar huis en Gahor laat weten dat ze het au pair zijn zwaar heeft onderschat. En dat..

Au pairs is een leuk programma om te kijken als jij of je kind ook plannen heeft om au pair te worden. Het geeft een inkijkje in wat je kunt verwachten. Of beter gezegd, je kunt je bijna niet voorbereiden, want elk gezin is anders. Al zijn een aantal basisvaardigheden wel handig. Lily oefent bijvoorbeeld thuis met de was. Wa..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .