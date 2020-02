Uit de schaduw van Valentijnsdag: Wereld Bonobo Dag

Vorige week, op vrijdag 14 februari, was het Valentijnsdag. Maar wat u waarschijnlijk gemist heeft: het was ook Wereld Bonobo Dag. National Geographic was dat niet vergeten en gaf aandacht aan de mensapen via Instagrampagina @natgeo (131 miljoen volgers). De foto van een vrouwelijke bonobo die speelt met een jong viel op in tijdlijnen gevuld met foto's van rozen, teddyberen, hartvormige ball..

Op de zwart-wit foto ligt een vrouwelijke bonobo op haar rug in het gras, benen omhoog, een bonobobaby balancerend op haar voeten. Een beetje zoals menselijke ouders vliegtuigje spelen met hun jonge kinderen. Bonobo's hebben sociale interacties die lang alleen met mensen geassocieerd werden, zoals spelen en empathie kunnen uiten. 'Vergeleken met chimps lijken de hersenen van bonobo's verder ..

