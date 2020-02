Challenge met een bezem

Een nieuwe uitdaging raast door sociale media. Deze keer is het de broom challenge die de gemoederen bezighoudt. Het idee is simpel. Mensen proberen een bezem rechtop te laten staan en maken daar een foto of video van. Volgens sommigen zou NASA hebben bevestigd dat dit maar op één dag kan, door de specifieke stand en aantrekkingskracht van de aarde. Natuurlijk is dat onzi..

Het is niet de eerste keer dat deze uitdaging viral gaat. De vorige keer was in 2012. Toen werd het idee verspreid dat bezems rechtop bleven staan door de stand van de planeten. Ook onzin natuurlijk. Websites hebben toen uit moeten leggen dat bezems relatief makkelijk blijven staan, doordat het zwaartepunt laag bij de borstel zit. Blijkbaar wordt die kennis niet doorgegeven. Een nieuwe generati..

