Gevaarlijk werk

In deze eerste aflevering van de derde serie van Ellie op patrouille gaat de Amsterdamse agente op pad met collega’s in Filipijnse hoofdstad Manilla.

Ellie Lust komt daar oog in oog te staan met de grote problemen waar het land mee kampt: van armoede, kinderen die op straat leven en schietpartijen tot mensenhandel, kinderprostitutie en de ‘oorlog tegen drugs’ die de politie sinds 2016 voert in opdracht van president Duterte. Nadat zij haar uniform heeft opgehaald, gaat ze mee op patrouille in een sloppenwijk en komt de wijkagent ..

Halverwege de ronde worden ze opgeroepen vanwege een schietincident. In een stad waar het verkeer 24/7 vast staat, is het voor de politie een hele klus om snel ter plaatse te zijn. Van collega’s hoort Ellie later dat het incident druggerelateerd is en het slachtoffer door de politie werd neergeschoten. Een blik op de plaats delict leert Ellie dat het forensisch onderzoek en het veiligstel..

