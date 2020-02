De meest bezochte Wikipedia-pagina’s, bijgehouden door een twitterbot

Wereldwijd worden er tussen de 6000 en 7000 talen gesproken, oftewel: 'levende' talen. Daarvan vormen Chinees (mandarijn), Spaans en Engels samen de top drie meest gesproken talen. Dat is waarschijnlijk geen verrassing – maar wist u dat er ook duizenden programmeertalen bestaan? In die talen worden instructies geschreven voor opdrachten die een computer vervolgens moet opvolgen. Een paar bekende programmeertalen zijn Java, JavaScript, en Python. Die laatste, Python, is op dit moment een van de snelstgroeiende programmeertalen. Dat komt doordat het makkelijk is om te leren, maar toch in staat is om complexe meesterwerken mee te bouwen.

Afgelopen week vertelde Annelies Botjes (@MangoHier op Twitter) haar ruim vierhonderd volgers trots dat ze begonnen is Python te leren. 'Ik heb Python geleerd en om te oefenen wilde ik een twitterbot maken. Met wat vallen en opstaan is het gelukt.' In het dagelijks leven houdt ze zich bezig met OSINT (Open Source Intelligence, informatie achterhalen via openbare bronnen). In de reacties onde..

Inmiddels volgen zo'n 2200 personen het account. Op 7 februari 2020 was de meest bekeken pagina 'moorkop', volgens de twitterbot maar liefst 11.603 keer bekeken. Wikipedia leidt die pagina in met: 'Een moorkop is een gebakje, dat bestaat uit een soesje gevuld met slagroom, en van de bovenkant voorzien met chocoladeglazuur. Op de bovenkant van de moorkoppen wordt een toef slagroom aangebracht..

