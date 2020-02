Nederlands Dagblad lanceert allereerste tv-campagne

Het Nederlands Dagblad lanceert maandag 10 februari zijn nieuwe televisiecampagne. Het is de eerste keer dat deze christelijke krant met een campagne op televisie komt. De campagne duurt tot eind februari. De tv-reclame wordt uitgezonden op NPO1 en NPO2, vooral rondom actualiteitenprogramma’s.

(beeld nd)

Beeld uit de nieuwe televisiecampagne van het Nederlands Dagblad. (beeld nd)

In deze campagne laat het Nederlands Dagblad zich kennen als ‘De kwaliteitskrant van christelijk Nederland.’ De krant voor mensen die zich onomwonden ‘christen’ noemen en met beide benen in de maatschappij staan. Of, zoals de voice-over zegt: ‘…Mensen die geloven, maar niets zomaar aannemen. Voor die mensen maken wij een krant.’

De mensen die in de tv-commercial in beeld komen, zijn lezers van de krant.

De doelstelling van deze campagne is meer Nederlanders bekend te maken met het Nederlands Dagblad.

