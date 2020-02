Film met Finkers over verstikkende liefde

In de nieuwe film De beentjes van Sint-Hildegard vormt Johanna ter Steege een echtpaar met Herman Finkers. ‘Hij leerde me alles tegemoet te treden zonder oordeel.’

De Twentse cabaretier en zanger Herman Finkers is vanaf donderdag in de bioscoop te zien als acteur. Het scenario voor De beentjes van Sint-Hildegard schreef hij zelf. Zijn tegenspeler, Johanna ter Steege, heeft beduidend meer acteerervaring dan hij. Zij brak in 1987 door met haar rol in de film Spoorloos.

De twee spelen samen Jan en Gedda Sanderink, die al 35 jaar getrouwd zijn. Ze bepaalt zijn dagindeling, dieet en vrienden. Hij wil het niet op een scheiding laten aankomen. In een poging meer ruimte te krijgen, veinst hij vroegtijdige dementie.

