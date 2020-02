SOS Koala haalt ruim 246.000 euro op

Hilversum

Ruim 3500 kinderen hebben gezamenlijk 246.351 euro opgehaald voor koala's en andere dieren die in Australië zijn getroffen door bosbranden. De eindstand van de actie SOS Koala is zaterdagmorgen bekendgemaakt in het programma ZappLive. Mensen kunnen nog steeds doneren via de SOS Koala pagina. De actie was een gezamenlijk initiatief van NPO Zapp, KRO-NCRV en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Kinderen hielden drie weken lang allerlei activiteiten om geld op te halen, zoals knutselwerken verkopen of lege flessen ophalen voor het statiegeld of rondjes schaatsen op een ijsbaan. <