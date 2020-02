Gapend gat van 200 meter

In Back on Track worden jongeren met psychische problemen of tegenslagen geforceerd hun grenzen te verleggen. Voor de eerste aflevering moet je geen hoogtevrees hebben.

Stel je dit even voor: een klif van 200 meter diep in de Zwitserse Alpen. Er is een koord over gespannen. Je klimt erop, gaat op je buik liggen en manoeuvreert je naar het midden van dat koord. Daar hang je. Je probeert te gaan zitten, in lotushouding, dan ga je staan en uiteindelijk laat je je vallen. Ik krijg al hoogtevrees als ik het schrijf.

Hjalmar bevindt zich in deze positie. Hij (23 jaar) is vastgelopen, zit in een burn-out, heeft een hele geschiedenis met paniekaanvallen en aanvallen van lusteloosheid achter zich. Hoe komt hij weer op de been?

