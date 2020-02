Australische Holleeder

Kidnapping Freddy Heineken, zo heet de internationale productie die na veel vijven en zessen tot stand kwam en in 2015 in de Nederlandse bioscoop draaide. De details in de film (oude Golfjes, telefooncellen) kloppen. Maar Holleeder met een Australisch accent, dat blijft gek.

In deze verfilming van de ontvoering van Heineken speelt Anthony Hopkins de biermagnaat. Dat doet hij verdienstelijk, maar ook al is zijn niveau altijd hoog, het voelt toch een beetje alsof Hopkins een klus tussendoor deed.

Voor een Engelstalige productie is Kidnapping Mr. Heineken (zoals de film in de rest van de wereld heet) zonder meer geslaagd. De graffiti (‘Wij willen wonen’) is foutloos op muur en spandoek aangebracht, alleen de zwarte spuitletters op de groene telefooncel (‘PTT = vrouwelijk geslachtsdeel') is over de top, maar misschien bedoeld als knipoog.

