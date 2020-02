Viral: President Trump wil ‘4EVA’ regeren

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: president Trump is de Oval Office nog lang niet zat. Hij reageerde op zijn overwinning in de ‘heksenjacht’, zoals de president het impeachment-proces noemt, zonder woorden, maar met een video die genoeg zegt.

De Amerikaanse president Donald Trump werd woensdagavond in het impeachment-proces vrijgesproken van machtsmisbruik. Vlak na de uitspraak tweette de president een video van een Time-cover waarin de teller van zijn presidentschap steeds verder oploopt tot ver boven het grondwettelijk vastgesteld maximumtermijn van acht jaar. Op de achtergrond klinkt het klassieke stuk In the..

De aanhangers van Trump zien het wel zitten. ‘We stoppen zijn brein in een robotlichaam en dan is hij president voor altijd’, zegt iemand. Anderen delen rijtjes met foto’s van de kinderen van Trump. Als Ivanka, Donald Jr., Eric en Barron allen twee presidentstermijnen op zich nemen is ‘Trump 4EVA’ aardig op weg.

