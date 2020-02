Nieuwe Arabische Sesamstraat helpt kindvluchtelingen trauma’s verwerken

Sesamstraat heeft een nieuwe serie gelanceerd in het Arabisch, Ahlan Simsim (Welkom Sesam), speciaal voor kinderen in vluchtelingenkampen in Irak, Jordanië Libanon en Syrië. Daarin staan geen cijfers en letters, maar het leren omgaan met emoties centraal.

Het gaat onder andere om het bespreekbaar maken van angst, boosheid en eenzaamheid. ‘We willen dat kinderen zich in elke aflevering kunnen herkennen, door middel van concrete situaties. Op die manier kunnen ze leren wat ze ermee kunnen doen’, vertelt regisseur Scott Cameron in het Amerikaanse nieuwsprogramma 60 Minutes.

Hoofdrolspelers zijn de twee poppen Jad en Basma. Jad is een jongetje dat in een nieuwe buurt is komen wonen en bevriend raakt met het meisje Basma. Ma’zooza is een babygeitje dat steeds met hen meeloopt. Hoewel Jad geen vluchteling wordt genoemd, verwijst Sesamstraat wel naar de situatie van kinderen die op de vlucht zijn. In een scène waarin de poppen hun favoriete speelgoed laten zien, le..

