Echt oud of toch niet?

Het zwaard waarmee in 1619 Johan van Oldenbarnevelt vermoord zou zijn, hangt sinds de negentiende eeuw in het Rijksmuseum. Maar onlangs dook er in Dresden een zwaard op dat óók het zwaard zou zijn waarmee de staatsman zou zijn omgebracht. Eén ding is zeker: Van Oldenbarnevelt is niet met twee zwaarden vermoord. Eén ervan moet het dus zijn.

Staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd veroordeeld in een politiek proces, waarvan de uitkomst al bij voorbaat vaststond. Een politieke moord dus, onder regie van prins Maurits. Maurits en Van Oldenbarnevelt deelden de macht. Maar Maurits wilde de oorlog tegen Spanje winnen en Van Oldenbarnevelt vond de handelsbelangen zwaarder wegen. Het dreef de mannen uit elkaar.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .