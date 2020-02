Een ‘gelegenheids-Pilatus’ in The Passion

De cast van The Passion 2020 is bekend. Singer-songwriter Tim Akkerman speelt Jezus, zangeres Trijntje Oosterhuis Maria. Cabaretier Roué Verveer speelt Pilatus - maar of Pilatus humor heeft, weet hij niet zo.

Roermond

The Passion 2020 is een jubileumeditie: in 2011 begon het televisiespektakel, en het is sindsdien elke donderdag voor Pasen in een andere stad in Nederland opgevoerd. Een cast van bekende en minder bekende Nederlanders speelt dit jaar in Roermond scènes uit het lijdensverhaal van Christus. Tussen de scènes door worden Nederlandstalige popliedjes gezongen die het thema i..

Roué Verveer (47) speelt dit jaar Pilatus, de Romeinse prefect onder wiens bestuurlijke verantwoordelijkheid Jezus veroordeeld werd tot de dood aan het kruis. ‘Ik ben de gelegenheidspilatus. Nee ik heb deze rol niet gekozen, ik ben ervoor benaderd.’

