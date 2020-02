Glimlachtelevisie

Down the road is alweer toe aan het derde seizoen. Er zullen er waarschijnlijk nog heel wat volgen, want dit is een onverwoestbaar concept op de Belgische zender Eén.

Voor wie het niet kent: in Down the road neemt presentator Dieter Coppens zes mensen met het syndroom van Down mee op een roadtrip, gesteund door de professionele begeleider Saar. In dit seizoen is de jongste van het stel 19 en de oudste 32.

Down the road is een ijzersterk concept. Bovendien een verademing. Is televisie vandaag de dag meestal gluren naar bekende Nederlanders die aan programma’s meedoen om redenen waar je alleen maar naar kunt gissen (commercie), hier is sprake van puurheid. Natuurlijk, de mensen achter de montagetafel knippen en plakken zo’n aflevering naar hun hand, pikk..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .