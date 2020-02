Van de foto geknipt om huidskleur

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een klimaatactivist die bekend is geworden doordat ze van een foto was geknipt.

Vanessa Nakate is op een opvallende manier viral gegaan. Namelijk door niet op een foto te staan. Ze gebruikt haar sociale netwerken nu om aandacht te vragen voor het effect van klimaatverandering op de mensen in Afrika.

Eind januari deelde de Associated Press een foto van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Op de foto is de bekende, jonge klimaatactivist Greta Thunberg te zien, samen met drie andere klimaatactivisten. Nakate is net van de foto geknipt. Een opvallende actie, aangezien de jonge vrouwen die wel op de foto staan allemaal wit zijn en Nakate zwart is.

