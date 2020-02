De grote ogen van Keane

Tim Burton, bekend van fantasievolle films als Big Fish, wijdde zich aan een verhaal over kunstenaarsechtpaar Keane.Iedereen dacht dat híj prachtig kon schilderen, maar stiekem was zíj het.

Het was een prima tijd, de jaren vijfig. Tenminste, als je een man was. De voice-over in de oogstrelende biopic Big Eyes (2014) van Tim Burton laat er geen misverstand over bestaan. Aan het waargebeurde schandaal rond het kunstenaars­echtpaar Walter en Margaret Keane ligt de man-vrouwverhouding van vóór het feminisme ten grondslag.

Het is een bizarre en bijna vergeten episode uit de kunstgeschiedenis. Vanaf 1957, ver vóór de soepblikken van Andy Warhol in ons collectieve bewustzijn gebeiteld werden, begaf Walter Keane zich op het vlak van de geïndustrialiseerde populaire cultuur, met goedkope reproducties van zijn schilderijen, steevast portretten van kinderen met enorme ogen. Pas in 1970, enkele jaren ..

