'Een Ander neemt de zorg van ons over'

Toen Pim, de zoon van Christianne en Pieter Olthof, ter wereld kwam, kreeg hij vrij snel een hersenbloeding. 'Vanaf dag één was hij afhankelijk van zorg, zijn leven lang', vertelt Christianne aan Minella van Bergeijk, de presentator van Ik mis je. De ouders mochten zelf kiezen of hun zoon zou blijven leven of niet. 'We gaan altijd voor h..

Toen Pim in de puberteit kwam, nam de onrust in zijn hoofd echter steeds verder toe. Hij was vaker boos en zijn ouders zagen dat hij leed. 'Dat gaat je door merg en been', zegt Christianne. Als ouders voelden zij op een gegeven moment aan dat het einde naderde voor Pim. Hun zoon was elf jaar. Vlak voor hij overleed, zaten Pieter en Christianne met de iPad aan zijn..

