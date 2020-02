Een moeilijke wereld

2,5 miljoen Nederlanders hebben een IQ van minder dan 85. Dat is een grote groep, maar de samenleving is niet ingericht op deze mensen, zeggen enkele personen die hiermee te maken hebben. In De Publieke Tribune gaan zij hierover in gesprek met onder anderen Sybrand Buma, burgemeester van Leeuwarden, en WMO-wethouder Herwil van Gelder van dezelfde stad.