Viral: Vraag en Lizzo hoort

Kyra Sims is een muzikant, komiek en actrice. Ze speelt Franse hoorn en had een grote droom. In mei sprak ze die droom uit via Twitter: ‘Oké, dus hoe wordt ik Lizzo’s persoonlijke dikke, zwarte hoornist’.

Deze week kwam er een vervolg op die tweet. ‘Ik bracht mijn wens de wereld in en minder dan een jaar later kwam die uit. Vraag wat je wilt, mensen!’ schrijft Kyra op Twitter. Het is haar dus gelukt.

