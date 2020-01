'Ik mis mijn oude zelf'

Jeroen, Mirjam, Fabienne, Lotte en Alex; vijf jongeren die volop genoten en hun leven aan het opbouwen waren. Tot ze de diagnose kanker kregen, en vervolgens de boodschap dat zij uitbehandeld waren. In Over mijn lijk worden zij gevolgd terwijl ze zich voorbereiden op de dood en tegelijkertijd alles uit het leven halen wat eruit te halen valt.

Vanavond wordt de vierde aflevering van Over mijn lijk uitgezonden. In een eerdere aflevering maakte presentator Tim Hofman kennis met de 21-jarige Fabienne. Zij heeft een tumor achter haar linkeroog. Fabienne heeft van de artsen te horen gekregen dat zij menselijkerwijs niet meer beter kan worden.

Als Tim Hofman Fabienne opnieuw ontmoet, schrikt hij. Haar linkeroog zit dicht en haar gezicht is opgezwollen van het vocht. Het is Tim duidelijk dat de ziekte van Fabienne een nieuwe fase ingegaan is en hij vraagt haar of ze bang is. Fabienne antwoordt nuchter: 'Waarvoor moet ik bang zijn? Kanker kan altijd groeien, daar ben ik nu niet meer bang voor. Ik heb het al geaccepteerd.'

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .