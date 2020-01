Viral: Een ingezeept knaagdier

De wereld houdt een beetje zijn adem in als het gaat om de uitbraak van het coronavirus in China. Er worden overal maatregelen genomen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Mondkapjes zijn niet aan te slepen, hele steden zijn afgegrendeld in China.

En dan deelt @emtpyvase een filmpje van een flink ingesopte rat die zich bijna als een mens van top tot teen lijkt te wassen. Iemand zei: ‘Dit is wat er gebeurt als een rat iets hoort over het coronavirus en ze niet opnieuw de schuld ervan willen krijgen.’ Lachen natuurlijk. Het betreffende filmpje is in een paar dagen al meer dan 5 miljoen keer bekeken en heeft al meer..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .