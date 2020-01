Spectaculaire natuur-tv

De BBC-natuurserie Seven Worlds, One Planet, die de EO deze weken op televisie uitzendt, mag met recht een van de meest indringende en spectaculaire natuurseries ooit genoemd worden. Vanavond staat Zuid-Amerika centraal.

De serie is een soort tocht door de zeven continenten van de wereld. 1500 mensen werkten in 41 landen bijna vijf jaar lang aan deze serie om adembenemende landschappen en natuurdrama’s in beeld te brengen. Want vergeet één ding niet bij het kijken: wat voor de meeste natuurseries geldt, geldt ook voor deze: zonder drama geen mooie televisie. Dat begint al meteen bij de eerst..

Maar het is niet alleen maar spannend. Soms is het ook gewoon mooi: om in het Amazoneregenwoud op te vallen, hebben zwaluwstaartmanakins ingewikkelde en grappige danspassen ontwikkeld. Ook een schitterend gezicht: ara’s en vlinders in alle kleuren van de regenboog komen massaal af op rotswanden van klei om de kostbare zouten op te likken.

