Mireille van Ark hoofdredacteur BNR

Amsterdam

Mireille van Ark is de nieuwe hoofdredacteur van BNR Nieuwsradio. Ze volgt Sjors Fröhlich op, die burgemeester is geworden van de gemeente Vijfheerenlanden. Van Ark was sinds oktober al waarnemend hoofdredacteur bij de radiozender. Daarvoor werkte ze als adjunct-hoofdredacteur bij BNR, waar ze zes jaar geleden begon als chef. Eerder werkte de 42-jarige Van Ark bij de publieke omroep, waar ze bij de NCRV diverse redacties leidde. 'Mireille is hét voorbeeld van een nieuwe generatie journalistieke leiders in Nederland', zegt Eugenie van Wiechen, algemeen directeur van de FD Mediagroep. <