Viral: Nare voorspelling

Na het nieuws over het overlijden van basketballer Kobe Bryant en zijn dochter Gianna in een helikoptercrash, gaat er een opvallende tweet viral. In 2012 schreef Twittergebruiker Noso namelijk het volgende: ‘Kobe zal sterven in een helikoptercrash.’

Na het overlijden van Bryant gaan er tevens verschillende video’s viral, waarin de band die de basketballer met zijn dochter had duidelijk wordt. Gianna hield namelijk ook van de sport en Bryant was de coach van het schoolteam van zijn dochter. Onder andere oud-president Barack Obama herdenkt de overleden basketballer via een tweet: ‘Kobe was een legende op het veld, en was net begonnen aan ..

