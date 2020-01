Viral: De Dolly Parton Challenge

De 74-jarige Dolly plaatste een fotocollage op haar sociale media. Daarmee levert ze op humoristische wijze commentaar op de manieren waarop we onszelf presenteren via verschillende sociale netwerken.

Voor het professionele sociale netwerk LinkedIn is Dolly Parton te zien in een net uniform terwijl ze voor de klas staat. Voor Facebook glimlacht Dolly vriendelijk met een kersttrui aan. Voor de foto op Instagram kiest Dolly een kunstzinnige zwart/wit-foto terwijl ze een gitaar vasthoudt. Voor dating-app Tinder is Dolly te zien als een Playboy Bunny. ‘Vind een vrouw die het allemaal kan’, sc..

