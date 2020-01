Hulde aan muzikaal talent

De wereldberoemde componist George Gershwin (1989-1937) is de bedenker van een nieuw Amerikaans geluid, met zijn muziek die het midden houdt tussen moderne en klassieke muziek. Op zijn 27e wordt hij al de 'koning van New York' genoemd.

Hij is geboren in Amerika, maar zijn wortels liggen in het oude Europa. Hij is autodidact en vernieuwend. Op straat zou George de muziek hebben ontdekt, door naar een mechanische piano te luisteren. Onbewust neemt hij de geluiden in zich op. Zijn ouders kopen een piano en al snel blijkt hij veel talent te hebben. Zijn muzikale talent wordt ontdekt in 1913, als hij bij een uitgever naar binnenlo..

'Rhapsody in Blue' is het belangrijkste werk van Gershwin. Van een eenvoudig liedjesschrijver wordt hij de beroemdste Amerikaanse componist ter wereld. Het lied is zo origineel, dat het zich in geen enkele categorie laat vangen. Muziek, vindt Gershwin, moet de wensen en verlangens weergeven van de mensen en de tijd waarin ze leven.

