'We zoeken een manier om gelukkig te zijn'

Greet verhuisde op vijftienjarige leeftijd met haar ouders naar Venezuela. Daar leerde ze José kennen. De twee werden verliefd en José bezocht Greet stiekem thuis. Toen de ouders van Greet van de geheime ontmoeting hoorden, waren ze laaiend. José mocht geen contact meer opnemen met zijn vriendin en Greet moest van haar moeder talloze keren de trap op ..

En inderdaad, Greet bleek zwanger. Op zestienjarige leeftijd beviel ze van Pim, die ze afstond aan een Nederlands echtpaar. Nu Pim 66 is en beperkt is in zijn doen en laten door een hart- en herseninfarct, gaan zijn vrouw en dochter op zoek naar de Venezolaanse familie van Pim. Het programma Spoorloos volgt hun zoektocht. Zijn vader blijkt niet meer in leven, maa..

