Angelina Jolie strijdt met tieners tegen nepnieuws

Londen

Dat maakte de BBC donderdag bekend. Jolie gaat ‘BBC My World’ produceren, een programma dat tieners wil leren hoe ze zelf kritisch na kunnen denken over internationale zaken. De serie zal gebruik maken van de expertises van honderden BBC-verslaggevers wereldwijd en wordt ondersteund door Microsoft Education. De eindredactie ligt bij de BBC.

Jolie is zelf moeder van zes kinderen. ‘Als ouder ben ik blij om mijn hulp aan een programma te verlenen dat kinderen leert over de levens van hun leeftijdsgenootjes, waar ook ter wereld,’ aldus Jolie. ‘Ik hoop dat het programma kinderen helpt handvatten te geven om het verschil te maken in zaken die hen aangaan.’

