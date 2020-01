Zoektocht naar wortels

Als klein jongetje is Saroo geadopteerd. Inmiddels is hij opgegroeid tot een echte Australische surfdude, maar wel eentje met Indiase roots. De film Lion vertelt het waargebeurde verhaal van Saroos zoektocht naar die roots.

Lion is een verfilming van A long way home, het boek dat Saroo Brierley over de zoektocht naar zijn ouders schreef. De film is kleurrijk, schrijnend en hoopvol tegelijkertijd.

Of we nu kijken naar het Indiase eten of de loodrecht van boven gefilmde Australische kustlijn, de natuurlijke schoonheid zuigt je mee het verhaal in. Het is het decor van het leven van Saroo. Het jongetje Saroo groeit op in India onder erbarmelijke omstandigheden.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .