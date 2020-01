Viral: Politieagent start een koala-challenge en daagt collega’s uit mee te doen

Wat trekt de aandacht op sociale media? Vandaag: een wijkagent start een challenge om geld in te zamelen voor koala’s in nood.

We hadden al de ice bucket challenge, movember en de #nomakeupselfie: challenges voor het goede doel die viral gaan op internet. Nu start de Groningse wijkagent Danielle Laanstra een nieuwe challenge. Ze wil graag haar steentje bijdragen aan hulp voor koala’s in nood en doet een bijzonder oproepje aan haar collega’s. Op Instagram plaatste ze een video waarin ze aan een boom hangt. ‘Hallo col..

Die arme dieren in Australië hebben het inderdaad moeilijk. De Australische regering schat dat in de staat New South Wales dertig procent van de koala’s is omgekomen door de bosbranden.

