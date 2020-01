Garnalenleed in Thailand

In Gefileerd maken vijf Nederlandse jongeren een reis naar Thailand om mee te draaien in de voedselindustrie en te zien hoe voedsel geproduceerd wordt in Thailand. In de aflevering van vandaag gaan zij naar het zuiden van het land, om kennis te maken met de garnalenkweek.

'Je hoopt dat zo'n garnaal een lekker leventje heeft gehad op zee, in zijn eigen tijd groot groeit en de hele zee voor zichzelf heeft', zegt Charlotte, een van de jongeren. Maar eenmaal bij de garnalenkwekerij aangekomen, ontdekt ze al snel dat dat niet het geval is. De garnalen zitten in een grote vijver en het is de bedoeling dat de deelnemers aan Gefile..

Die opdracht valt vooral Daniëlle zwaar. 'Ik heb het gewoon niet op kriebelende beestjes', zegt ze vol afschuw. 'En al helemaal niet als ze langs mijn benen gaan.' Maar of ze nu zin heeft of niet, haar Thaise baas wil dat ze doorwerkt, en dat mondt uit in een stevige ruzie.

