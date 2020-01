De zesjarige Owen Colley maakt kleine koala's van klei om geld op te halen voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Daarmee heeft het jochie al meer dan 250.000 Australische dollars opgehaald. Ruim 150.000 euro. Dat begon allemaal met een berichtje op Instagram. Owen wilde duizend dollar ophalen met zijn koala’s. Dat doel werd zo snel bereikt dat er inmiddels een comp..

Tegen CNN vertelt Caitlin Colley, de moeder van Owen, dat haar zoontje een paar weken geleden vragen stelde over de bosbranden in het land en vroeg of er ook dieren waren getroffen. Toen zijn moeder dat helaas moest bevestigen, liep Owen de kamer uit en tekende hij een koala, kangoeroe en dingo in de regen. 'Het was de eerste keer dat Owen iets wenste dat geen Lego of iets anders voor hemze..

