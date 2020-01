Veel Nederlandse langeafstandsschaatsers komen van het christelijke platteland. Is topsport te verenigen met het geloof? De 2Doc Zwart IJs (een herhaling uit 2013) volgt René Ruitenberg, Geert Jan van der Wal en drie generaties van de familie Klompmaker in het jaar dat er bijna een Elfstedentocht kwam, op zondag.

Afzien, pijn lijden, topsport en het geloof van de Noordwest-Veluwe, dat zijn ingrediënten van Zwart IJs. 'De bevelen des Heeren zijn recht. Het gebod des Heeren is zuiver. Zo zie ik dat tenminste.' Dat zegt Jan Klompmaker uit het Gelderse Oosterwolde. Hij hoort met zijn zoon André en kleinzoon Aleid tot de Nederlandse schaatstop op natuurijs...

Juist uit de Noordwest-Veluwe en het aangrenzende deel van Overijssel komen nogal wat bekende schaatsers. In de film zien we René Ruitenberg, die in de loop van de tijd veranderde van een orthodox christen in een evangelische voorganger. Verder komt Geert Jan van der Wal voorbij, afkomstig van Urk. En dan de drie Klompmakers. De filmmaker wilde met zijn documentair..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .