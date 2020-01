Viral: De gekste, waargebeurde dates volgens Twitter

‘Wat is de gekste date die je ooit hebt gehad? Ik zal eerst gaan. We zouden naar de film gaan maar hadden van tevoren geen kaartjes gekocht, dus zaten we uiteindelijk aan tegengestelde kanten van de bios en toen eindigde de film en zeiden we cool oké doei.’ Met die tweet begon een vrouw op Twitter, genaamd Barty (@postgrad_barty met zo’n 18.000 volgers), een ketting van vreemde, opmerkelijke..

Barty kreeg zoveel vragen over haar eigen dateverhaal, dat ze besloot iets meer context te geven. De film waar ze heengingen was The Incredibles 2. Ze weigerde te vertrekken en haar kans te missen die te zien. Het waren aangewezen plaatsen en er waren nog maar twee stoelen over in de hele bios, dus groepen konden niet opschuiven om plaats te maken. ‘Nee, ik heb deze man nooit meer gezien.’

