Depressiegala gaat vanavond gewoon door

Het ‘Depressiegala’, een initiatief om aandacht te vragen voor depressie, gaat vanavond gewoon door. Nieuwsuur onthulde gisteren financiële misstanden in de organisatie erachter, waarop sprekers afhaakten.

Houten

Nieuwsuur rekende uit dat de subsidie die het ministerie van Volksgezondheid verstrekte aan organisator Mental Health Foundation (MHF), niet zoals beloofd naar voorlichtingsprojecten op scholen zou gaan. In plaats daarvan ging het op aan organisatiekosten, zoals het salaris van de directeur van het project.

Het Depressiegala wordt vanavond voor de vijfde keer georganiseerd in Houten. MHF ontving in 2017 eenmalig een overheidssubsidie van 350.000 euro. Daarvan zou een gala speciaal voor jongeren georganiseerd worden, depressievoorlichting worden gegeven op vijfhonderd scholen, en een buddysysteem van zelfhulpgroepen worden opgezet voor leerlingen in het middelbaar onderwijs.

