Jinek vrijdag best bekeken talkshow

Hilversum

De talkshowstrijd tussen Op1 en Jinek valt na twee weken in het voordeel uit van de NPO. Op zeven van de tien avonden trok Op1 meer kijkers dan Jinek op RTL 4. In de tweede week bleek ook de maandagaflevering van Op1, met het presentatieduo Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra, het populairst. Het was de enige uitzending die vorige week boven het miljoen uitkwam. Jineks best bekeken uitzending was vrijdag, aansluitend op The Voice of Holland, met 884.000 kijkers. Ze trok daarmee ruim 100.000 kijkers meer dan Op1. Bij de kijker lijkt de dinsdagaflevering van Op1 het minst in de smaak te vallen. Tijs van den Brink en Giovanca Ostiana trokken 697.000 kijkers, beduidend minder dan in de rest van de week. <