Viral: Duits ministerie probeert een Twitter-grapje, maar dat valt slecht

Veel bedrijven proberen mee te doen aan trends op sociale media. Een grapje van de klantenserviceafdeling, een geëngageerde inhaker of een grapje sturen naar een klant - soms is het leuk, soms komt het wel heel geprobeerd over. En het is een lastige scheidslijn. Want als je als bedrijf te ver gaat, sta je er al gauw erg slecht op voor het internettend publiek. Het Duitse ministerie van Buite..

Toen de hashtag #seducesomeoneinfourwords trending was op Twitter, besloot het account @GermanyDiplo, van het Duitse ministerie, ook mee te doen aan het grapje. Iemand verleiden in vier woorden? De ambtenaren kwamen op: ‘Your visa got approved’, oftewel: je visum is goedgekeurd.

