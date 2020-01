Column Reina Wiskerke: Vliegen naar Ierland

Een tweede huis in Ierland, dat lijkt mij wel wat. Cabaretier, radiomaker en columnist Dolf Jansen heeft het. En nog wel in Lauragh, Beara, een schiereiland aan de westkust. Ik ben daar geweest. Om de befaamde Beara Way te lopen. Het was een genot. Uren buiten zijn; vergezichten waarvoor je lang stilstaat; mekkerende schapen die wegspringen als je toenadering zoekt; het verval van bouwsels dat daar tenminste nog een kans krijgt; de bedwelmende geur van (vervuilende) turfstook. Kortom: ik begrijp dat Dolf Jansen in Ierland wil zijn, en dat hij daarvoor het vliegtuig neemt – de alternatieven zijn nogal omslachtig.