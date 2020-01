Viral: NikkieTutorials uit de kast

I’m Coming Out is de titel van de nieuwste video van YouTube-superster NikkieTutorials. De Nederlandse Nikkie de Jager heeft maar liefst 12,7 miljoen abonnees op haar kanaal, dat voornamelijk bestaat uit video’s waarin ze uitleg geeft over make-up. In haar nieuwste video vertelt ze aan haar kijkers dat ze een transvrouw is.

Nikkie wilde deze kant van haarzelf al lange tijd delen, maar wachtte op het juiste moment. ‘Het lijkt erop dat die kans van mij is afgepakt’, vertelt ze in de video. De youtuber stelt gechanteerd te zijn door mensen die dit verhaal aan de pers wilden lekken. Nikkie deelt dat dit beangstigend was, maar dat ze het heft in eigen handen neemt door nu uit de kast te komen. ‘Het is een nieuw jaar..

