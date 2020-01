Zedendelinquent met gezin ontvlucht huis

Harderwijk

Een gezin waarvan de vader een veroordeelde zedendelinquent is, heeft na incidenten zijn huis in Harderwijk verlaten. Het huis werd dit weekend meerdere keren vernield. Ruiten werden ingegooid, en ook een auto in de buurt werd besmeurd. Onduidelijk is waarvoor de man precies is veroordeeld. <

